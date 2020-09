Battisti: sono prigioniero di uno Stato vendicativo. Bonafede: offende le vittime (Di venerdì 11 settembre 2020) Cesare Battisti (LEGGI LA SUA STORIA) ritorna a far parlare di sé a quattro giorni dall'annuncio dell'avvio di uno sciopero della fame contro un isolamento che ritiene "illegittimo". Attraverso il suo legale Gianfranco Sollai, che oggi gli ha fatto visita nel carcere di Massama, ha detto di essere vittima di una “vendetta nei miei confronti a distanza di oltre 40 anni". Battisti è rinchiuso nel penitenziario oristanese dal gennaio 2019, dopo l'arresto in Bolivia al termine di 37 anni di latitanza e l'estradizione in Italia per scontare l'ergastolo per quattro omicidi. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 11 settembre 2020) Cesare(LEGGI LA SUA STORIA) ritorna a far parlare di sé a quattro giorni dall'annuncio dell'avvio di uno sciopero della fame contro un isolamento che ritiene "illegittimo". Attraverso il suo legale Gianfranco Sollai, che oggi gli ha fatto visita nel carcere di Massama, ha detto di essere vittima di una “vendetta nei miei confronti a distanza di oltre 40 anni".è rinchiuso nel penitenziario oristanese dal gennaio 2019, dopo l'arresto in Bolivia al termine di 37 anni di latitanza e l'estradizione in Italia per scontare l'ergastolo per quattro omicidi.

