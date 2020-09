Barbara D’Urso quasi zia mostra la sorella Eleonora col pancione (Foto) (Di venerdì 11 settembre 2020) Un dolce annuncio su Instagram e Barbara D’Urso sta per diventare zia perché sua sorella Eleonora ha un gran pancione, manca quindi poco al parto (Foto). La conduttrice adora i bambini, lo dimostra ogni volta che accoglie un bebè nello studio delle sue trasmissioni televisive. “Cucù” scrive Barbara D’Urso nella didascalia pubblicando la Foto di sua sorella Eleonora con un pancione enorme. Le due sorelle si somigliano così tanto che per un attimo ci è sembrato vedere Barbara col pancione. Invece, lei a breve sarà zia e potrà coccolare finalmente la sua Sofia, questo il nome scelto per la piccola. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 11 settembre 2020) Un dolce annuncio su Instagram eD’Urso sta per diventare zia perché suaha un gran, manca quindi poco al parto (). La conduttrice adora i bambini, lo diogni volta che accoglie un bebè nello studio delle sue trasmissioni televisive. “Cucù” scriveD’Urso nella didascalia pubblicando ladi suacon unenorme. Le due sorelle si somigliano così tanto che per un attimo ci è sembrato vederecol. Invece, lei a breve sarà zia e potrà coccolare finalmente la sua Sofia, questo il nome scelto per la piccola. ...

stanzaselvaggia : Ho appena letto l’ennesima intervista a Barbara D’Urso in cui lei dice che è per l’amore universale, non sa nulla d… - infoitcultura : Barbara D’Urso, frecciata di Mara Venier: “La parola esclusiva non mi piace” - alexfenice : #Zangrillo è sicuramente un ottimo Medico; peccato che parla. #Lucarelli è l’evoluzione della “specie Barbara D’urs… - Benniu18 : Se dico qualche minchiata finisco anche io da Barbara D'Urso come quella di 'BuONgIorNO dA MOndElLo'? @franpescaa - Stellangy : @rubio_chef È triste perché si finisce per prendere una deriva alla Barbara d Urso di cui proprio non si ha necessità... -