Barbara D’Urso Instagram, la foto in camera da letto divide: «Anziché indossare caldi maglioni a 70 anni» (Di venerdì 11 settembre 2020) «Esco o non esco???», questo il dubbio amletico che affligge Barbara D’Urso, la conduttrice di punta di Mediaset, che è tornata da qualche giorno alla conduzione di ‘Pomeriggio 5’, trasmissione pomeridiana che si sta aggiudicando buoni ascolti. Carmelita, molto attiva sui social, ha pubblicato uno scatto divertente che la mostra nella sua stanza da letto. La foto ritrae la presentatrice partenopea avvolta da un morbido asciugamano bianco. Per alcuni utenti davvero troppo… leggi anche l’articolo —> Elisa Isoardi Instagram, bellezza giunonica in costume: «Un incanto, così diversa dalle altre» Barbara D’Urso Instagram, la foto in camera da letto ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 11 settembre 2020) «Esco o non esco???», questo il dubbio amletico che affliggeD’Urso, la conduttrice di punta di Mediaset, che è tornata da qualche giorno alla conduzione di ‘Pomeriggio 5’, trasmissione pomeridiana che si sta aggiudicando buoni ascolti. Carmelita, molto attiva sui social, ha pubblicato uno scatto divertente che la mostra nella sua stanza da. Laritrae la presentatrice partenopea avvolta da un morbido asciugamano bianco. Per alcuni utenti davvero troppo… leggi anche l’articolo —> Elisa Isoardi, bellezza giunonica in costume: «Un incanto, così diversa dalle altre»D’Urso, lainda...

