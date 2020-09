Barbara d’Urso Instagram: la foto col pancione manda in estasi i follower (Di venerdì 11 settembre 2020) Barbara d’Urso posta una foto della sorella Eleonora col pancione e manda in estasi i follower Barbara d’Urso è la regina indiscussa della TV ed i suoi follower seguono il suo account Instagram sempre con molta attenzione, in attesa dei suoi outfit pre-puntata o dei suoi esilaranti ed ironici sketch. Quella che però oggi posta … L'articolo Barbara d’Urso Instagram: la foto col pancione manda in estasi i follower è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 11 settembre 2020)d’Urso posta unadella sorella Eleonora colind’Urso è la regina indiscussa della TV ed i suoiseguono il suo accountsempre con molta attenzione, in attesa dei suoi outfit pre-puntata o dei suoi esilaranti ed ironici sketch. Quella che però oggi posta … L'articolod’Urso: lacolinè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

stanzaselvaggia : Ho appena letto l’ennesima intervista a Barbara D’Urso in cui lei dice che è per l’amore universale, non sa nulla d… - FedericaNigro9 : @GiorgiaMeloni Almeno non va da Barbara D'Urso come voi tre cafoni - PieroDAlessand5 : @Sardina20201 Che faccio, opto per Barbara D'Urso e i suoi ospiti, ogni sera? - Giu_1410 : RT @Mar3151: Grazie ancora a Barbara D'Urso, a spazzatura tricolore, e a tutti i loro seguaci, per aver creato questo mostro. - FedericoDezzani : Ha sbagliato Conte a rinunciare al messaggio su Domenica In. Mara Vernier e Barbara d'Urso sono le due massime rapp… -