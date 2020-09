Bangladesh, dall’Ambasciata filtrano notizie positive sull’emergenza Covid (Di venerdì 11 settembre 2020) Esiste una certa differenza di contagi tra India e Bangladesh, almeno stando alle dichiarazioni dei massimi esponenti della diplomazia: “ Non ci saranno problemi: stiamo lavorando con le autorità italiane per rintracciare i bengalesi sbarcati in Italia da inizio giugno”: ad assicurarlo è l’ambasciatore del Bangladesh in Italia, Abdus Sohban Sikder, in un’intervista al quotidiano “Il Messaggero”, secondo cui la situazione dei suoi concittadini positivi al coronavirus è sotto controllo. “Ai membri della comunità bengalese a Roma abbiamo sempre chiesto di seguire» le indicazioni del Governo italiano, ha aggiunto il diplomatico ricordando che «chi non segue le regole, prima finirà contagiato e poi ne pagherà le conseguenze». L’ambasciatore non ha ... Leggi su ildenaro

