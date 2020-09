(Di venerdì 11 settembre 2020) A distanza di qualche settimana, Everè uscito allo scoperto sulla polemica scoppiata durante la finale di Europa League tra il suo Siviglia e l’Inter. E’ volata qualche parola di troppo, con ilche ha dovuto fare i conti con Antonio. A mandare su tutte le furie l’allenatore nerazzurro era stato il gesto dell’avversario, che si era toccato i capelli come a volerlo provocare il tecnico. “E’ stato un momento caldo della partita. Chiedo scusa a, se gli ha dato fastidio quello che ho fatto”, le parole dia Il Tanguito.L'articoloe ladel: il...

ildiavolo_d : RT @cmdotcom: #Banega e lo sfottò del parrucchino: 'Chiedo scusa a #Conte se si è offeso’ - sportface2016 : #UEL | #Siviglia, Ever #Banega porge le sue scuse al tecnico dell'#Inter Antonio #Conte - CalcioWeb : #Banega, #Conte e la storia del parrucchino: il centrocampista parla dell'episodio - - sportli26181512 : Il parrucchino e la lite con Conte, Banega si pente: “Mi scuso se lo ha infastidito”: Il parrucchino e la lite con… - saldare86 : RT @cmdotcom: #Banega e lo sfottò del parrucchino: 'Chiedo scusa a #Conte se si è offeso’ -

Ultime Notizie dalla rete : Banega Conte

Le immagini delle sue lacrime durante la conferenza stampa d'addio al Siviglia hanno già fatto il giro del mondo. Ever Banega lascia il club andaluso dopo 238 partite ufficiali (con 28 gol e 37 assist ...Ever Banega ha chiesto scusa ad Antonio Conte dopo il diverbio in finale di Europa League: "Era un momento caldo della partita". Lo scorso 21 agosto il Siviglia ha conquistato la sesta Europa League d ...