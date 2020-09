Balli sensuali con ragazzine di 11 anni | Netflix nella bufera per il film “Cuties”

(Di venerdì 11 settembre 2020)condi 11per il“Cuties” Nuova polemica in casae la colpa è del“Cuties”, boicottato dagli utenti con il potere di un hashtag: #cancel. Ilè stato aspramente criticato perché mostraundicenni impegnate inper uno show di maggiorenni. Il caso “tutti contro” è costato al colosso dello streaming 9 miliardi in borsa persi in un solo giorno a causa della protesta. Il“Cuties”, che ha ottenuto anche un ...

Scene di balli sensuali con ragazzine di 11 anni in uno show per soli maggiorenni: Internet boicotta la nuova produzione Netflix Cuties, e la compagnia perde 9 miliardi in borsa in un giorno solo. Il ...Il colosso dello streaming mondiale da giorni è nell’occhio del ciclone. Lo scorso 9 settembre sul catalogo di Netflix è stato condiviso il film Cuties, produzione francese che è stata molto apprezzat ...