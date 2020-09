#BakeOffItalia 8 – Seconda puntata del 11/09/2020 – Le novità del talent condotto da Benedetta Parodi. (Di venerdì 11 settembre 2020) I dolci sono tornati nei forni di Real Time. Questa sera, alle 21:20, primo appuntamento di Bake Off Italia – Dolci in forno, il talent show d’importazione britannica condotto da Benedetta Parodi che, quest’anno ritorna per la sua ottava edizione. Sedici concorrenti, appassionati di pasticceria dolce e salata, entreranno per la prima volta questa sera nel tendone per cercare di vincere la sfida più dolce d’Italia. … L'articolo #BakeOffItalia 8 – Seconda puntata del 11/09/2020 – Le novità del talent condotto da Benedetta Parodi. Leggi su unduetre

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #BakeOffItalia Seconda Bake Off Italia 2020, Benedetta Parodi torna a La7: “Nuova sfida”

Si prepara a tornare su La7 Benedetta Parodi, conduttrice di Bake Off su Real Time. Com’è noto da tempo, dopo diversi anni tornerà, dunque, sulla rete che in passato le ha regalato un grande successo ...

Bake Off Italia 8 diretta 4 settembre – Eliminata Chiara nella prima puntata

Dalle 21:20 di questa sera, venerdì 4 settembre, vi raccontiamo in diretta la prima puntata di Bake Off Italia 8, in onda su Real Time. Nell’edizione 2020 del baking show, sono sedici i concorrenti a ...

Si prepara a tornare su La7 Benedetta Parodi, conduttrice di Bake Off su Real Time. Com’è noto da tempo, dopo diversi anni tornerà, dunque, sulla rete che in passato le ha regalato un grande successo ...Dalle 21:20 di questa sera, venerdì 4 settembre, vi raccontiamo in diretta la prima puntata di Bake Off Italia 8, in onda su Real Time. Nell’edizione 2020 del baking show, sono sedici i concorrenti a ...