Bake Off Italia 8: le anticipazioni della seconda puntata di questa sera, venerdì 11 settembre (Di venerdì 11 settembre 2020) Tornerà proprio a partire da questa sera, venerdì 11 settembre 2020, su Real Time, la seconda puntata di questa nuova stagione di Bake Off Italia, arrivato per quest'anno all'edizione numero 8. Direttamente da Villa Borromeo d'Adda, con la new entry in giuria di Csaba Dalla Zorza, Bake Off Italia 8 ha visto nel corso del suo primissimo episodio di debutto, la scorsa settimana, anche la prima eliminazione, quella di Chiara, giovane pasticcera che sogna di aprire un giorno un laboratorio che produca dolci commestibili anche per gli animali. Cosa accadrà questa sera, nella seconda puntata del docu-reality?Come ben potrete immaginare, ... Leggi su blogo

Si prepara a tornare su La7 Benedetta Parodi, conduttrice di Bake Off su Real Time. Com’è noto da tempo, dopo diversi anni tornerà, dunque, sulla rete che in passato le ha regalato un grande successo ...

Debutterà lunedì 14 settembre il nuovo programma di cucina di Benedetta Parodi, dal titolo Senti chi mangia, che andrà in onda tutti i giorni, al lunedì al venerdì, alle 17.00 su La7. E proprio della ...

