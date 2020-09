Bake Off Italia 8, anticipazioni seconda puntata di stasera 11 settembre (Di venerdì 11 settembre 2020) Torna questa sera, venerdì 11 settembre, il nuovo appuntamento con la seconda puntata di Bake Off Italia 8, in onda su Real Time e condotto da Benedetta Parodi. L’edizione di quest’anno del docu-reality, dedicato ai dolci da forno, vede tra le novità in giuria Csba Dalla Zorza mentre la location è sempre la bellissima Villa Borromeo D’Adda. Che cosa accadrà stasera? Chi sostituirà Peperita? La scorsa settimana, durante la prima puntata di Bake Off Italia 8, abbiamo visto l’eliminazione di Chiara, la giovane pasticciera che voleva aprire un laboratorio di dolci per animali. La seconda puntata promette altrettante novità, ci sarà un ... Leggi su tutto.tv

Si prepara a tornare su La7 Benedetta Parodi, conduttrice di Bake Off su Real Time. Com’è noto da tempo, dopo diversi anni tornerà, dunque, sulla rete che in passato le ha regalato un grande successo ...

Debutterà lunedì 14 settembre il nuovo programma di cucina di Benedetta Parodi, dal titolo Senti chi mangia, che andrà in onda tutti i giorni, al lunedì al venerdì, alle 17.00 su La7. E proprio della ...

