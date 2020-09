Bake Off Italia 2020: fuori Elena ma ad essere ‘eliminati’ sono in quattro (Di sabato 12 settembre 2020) Bake Off Italia 2020 continua a mantenere la promessa fatta nell’esordio di sette giorni fa: “sarà una edizione imprevedibile” aveva giurato Benedetta Parodi; e difatti anche nella seconda puntata, andata in onda stasera 11 settembre 2020, non sono mancati di certo di colpi di scena. Il fuori programma più eclatante non è stato tanto l’eliminazione della giovane Elena (fuori dopo due prove insufficienti) ma sulla cancellazione di ben tre elementi storici per la liturgia del programma. In che senso? Bake Off Italia 2020: nella seconda puntata eliminata la prova creativa Sembra incredibile ma le direttive sul distanziamento legate al coronavirus ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 12 settembre 2020)Offcontinua a mantenere la promessa fatta nell’esordio di sette giorni fa: “sarà una edizione imprevedibile” aveva giurato Benedetta Parodi; e difatti anche nella seconda puntata, andata in onda stasera 11 settembre, nonmancati di certo di colpi di scena. Ilprogramma più eclatante non è stato tanto l’eliminazione della giovanedopo due prove insufficienti) ma sulla cancellazione di ben tre elementi storici per la liturgia del programma. In che senso?Off: nella seconda puntata eliminata la prova creativa Sembra incredibile ma le direttive sul distanziamento legate al coronavirus ...

