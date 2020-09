Avete mai visto la sorella di Taylor Mega? Ha 23 anni, sembrano gemelle [FOTO] (Di venerdì 11 settembre 2020) “Se ce ne fossero due, di Taylor Mega”, verrebbe spesso da dire. Bellissima, irriverente, regina social ormai da tempo, Taylor ha in realtà una sorella minore che le somiglia in modo impressionante. Si chiama Giada, e a vederle vicine sembra difficile anche distinguerle. Le sorelle Todesco (Elisa Todesco è infatti il vero nome di Taylor Mega) sono davvero due gocce d’acqua. Entrambe biondissime, entrambe caratterizzate da una bellezza esplosiva, da un fisico statuario e da un sorriso raggiante, Taylor e sua sorella Giada si somigliano clamorosamente. Si passano solo 3 anni di differenza (Taylor è la maggiore, 26 anni, e Giada la minore 23), ma più che ... Leggi su velvetgossip

matteosalvinimi : Questa piazza non la dimenticherò mai, mi avete dato una forza che voi nemmeno immaginate. GRAZIE Manduria, grazie… - XFactor_Italia : Una “Killing me softly with his song” così non l’avete mai sentita. Ma forse #ManuelAgnelli non è così d'accordo. ??… - aleraicu23 : @MilanCapiscer Comunque, per l’ennesima volta viene confermata la supremazia di FM. Avete mai visto uno lamentarsi… - matriarcale : @nerocavallo1 @repubblica Voi uomini bianchi avete sfruttato oppresso e derubato delle loro terre quelle popolazion… - FedericoFalcett : #September11 -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Loredana Lecciso, avete mai visto l’ex marito? È un imprenditore Yeslife Fall Guys e Animal Crossing: i set LEGO potrebbero diventare realtà

Avete sempre sognato un set LEGO dedicato a Fall Guys: Ultimate Knockout o ad Animal Crossing: New Horizons? Allora incrociate le dita. Avete mai sentito parlare di LEGO Ideas? Si tratta di un program ...

Il sindaco anti-Erdogan: Istanbul più grande città d'Europa

Roma, 11 set. (askanews) - Istanbul è "la più grande città d'Europa", con una tradizione di "tolleranza, apertura alle novità, rispetto nei confronti delle altre culture e religioni". L'ha voluto sott ...

Avete sempre sognato un set LEGO dedicato a Fall Guys: Ultimate Knockout o ad Animal Crossing: New Horizons? Allora incrociate le dita. Avete mai sentito parlare di LEGO Ideas? Si tratta di un program ...Roma, 11 set. (askanews) - Istanbul è "la più grande città d'Europa", con una tradizione di "tolleranza, apertura alle novità, rispetto nei confronti delle altre culture e religioni". L'ha voluto sott ...