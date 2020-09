Avete mai visto il fratello di Jovanotti? Sono diversissimi, fa il wedding planner [FOTO] (Di venerdì 11 settembre 2020) A primo impatto il nome di Bernardo Cherubini non vi dirà nulla, ma vi basterà sapere che è il fratello del più noto Lorenzo, conosciuto come Jovanotti. Legatissimo al fratello, Bernardo è diventato noto al grande pubblico a seguito della partecipazione come concorrente alla puntata de L’Eredità andata in onda il 12 marzo 2020. Chi è Bernardo Cherubini, il fratello di Jovanotti FOTO Si chiama Bernardo ed è il fratello di Jovanotti. Classe 1963, oltre a Lorenzo, ha anche una sorella di nome Anna. I tre avevano anche un altro fratello, Umberto, venuto a mancare nel 2007 a causa di un incidente aereo. La sua carriera si è intrecciata con quella di Fiorello, grande ... Leggi su velvetgossip

Anno 2047: il mondo è caratterizzato ancora più di oggi da una tecnologia onnipresente e da un clima imprevedibile. La scienza però ha lavorato molto per rendere la vita più sicura e priva di imprevis ...

"La pandemia mi ha fatto rivolgere l'attenzione su un tipo di albero che non avevo mai preso in considerazione. Li ho chiamati gli alberi murati, quelli che con queste radici tenere come ragnatele ...

Anno 2047: il mondo è caratterizzato ancora più di oggi da una tecnologia onnipresente e da un clima imprevedibile. La scienza però ha lavorato molto per rendere la vita più sicura e priva di imprevis ...“La pandemia mi ha fatto rivolgere l'attenzione su un tipo di albero che non avevo mai preso in considerazione. Li ho chiamati gli alberi murati, quelli che con queste radici tenere come ragnatele ...