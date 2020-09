Avellino, trovato l’accordo con Maniero: si attende l’ufficialità (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E’ il giorno di Riccardo Maniero all’Avellino. L’attaccante napoletano ha trovato l’intesa con la società della famiglia D’Agostino. In giornata è prevista la firma sul biennale con i lupi. Maniero è il secondo colpo in attacco, dopo Gabriele Bernardotto, messo a segno dal direttore sportivo, Salvatore Di Somma. In Irpinia il bomber ritroverà Piero Braglia con cui ha lavorato ai tempi del Cosenza. Giornata campale per il mercato in entrata. In giornata è previsto il confronto tra Di Somma e l’alter ego della Reggina, Massimo Taibi. Dopo aver visto sfumare Stefano Scognamiglio l’Avellino è tornato alla carica per Davide Bertoncini. In attesa di conoscere il ... Leggi su anteprima24

Anche ieri mancava all'appello Marco Migliorini. È il secondo allenamento di fila che salta il difensore centrale ex Avellino. Le sue quotazioni sono al ribasso e non è escluso che possa essere piazza ...

La nota di ANA: “Le Associazioni ANA – Associazione Nazionale Ambulanti, Imprenditori Irpini aderente alla CONFESERCENTI e ASSOAPI, promotrici della Manifestazione degli ambulanti che si svolgerà Mart ...

