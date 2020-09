Aurora Ramazzotti, irriconoscibile: che cosa ha fatto al volto? (Di venerdì 11 settembre 2020) Questo articolo . Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, si è mostrata sui social completamente irriconoscibile. cosa è successo alla ragazza? Aurora Ramazzotti ha pubblicato sui social delle immagini in cui si mostra davvero irriconoscibile, con il volto totalmente stravolto. La Ramazzotti è un personaggio molto amato dal pubblico, che ha imparato a conoscerla anche … Leggi su youmovies (Di venerdì 11 settembre 2020) Questo articolo ., figlia di Michelle Hunziker e Eros, si è mostrata sui social completamenteè successo alla ragazza?ha pubblicato sui social delle immagini in cui si mostra davvero, con iltotalmente stra. Laè un personaggio molto amato dal pubblico, che ha imparato a conoscerla anche …

RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Eros Ramazzotti - L'Aurora - Profilo3Marco : RT @7Corriere: Su @7Corriere @therealauroraR si racconta a @elvira_serra | «Sono diventata influencer grazie a una bella foto (con i brufol… - hmikaelsoncms : @freyacms dove cameron x thomas doherty, avani e anthony, jane e rafael di jane the virgin, aurora ramazzotti e il… - Franc_Scorda : @vale8123110823 Capisco quando a 90 anni dirai che sarà perfetta, poiché in punto di morte, con la cosa perfetta.. cit. Aurora Ramazzotti - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Eros Ramazzotti - L'Aurora -