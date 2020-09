Aurelio, gli show e i copioni scritti male (Di venerdì 11 settembre 2020) Tony Damascelli Le attitudini da uomo solo al comando e quelle volgarità di troppo Bignamino di araldica: De Laurentiis Aurelio, di spavaldi anni settantuno, figlio di Luigi, nipote di Agostino detto Dino, il grande Dino, famiglia di pastai rivista e corretta nel mondo brillante del cinema. Regista, attore, sceneggiatore, questi i suoi ruoli pubblici, offerti da una voce raschiata, spesso volgare nei toni ma confortata dagli studi. Se non si fosse immischiato nel mondo del football, eppoi dico con il calcio Napoli, forse non se ne scriverebbe oltre. Il senso dello sport, il rispetto degli avversari non fanno parte o non appartengono al nipote dell'illustre produttore, lo dimostrano alcuni fotogrammi di archivio, strepiti volgari contro i giornalisti e contro gli altri presidenti colleghi definiti i primi, come gli apparati genitali maschili, i secondi, ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 11 settembre 2020) Tony Damascelli Le attitudini da uomo solo al comando e quelle volgarità di troppo Bignamino di araldica: De Laurentiis, di spavaldi anni settantuno, figlio di Luigi, nipote di Agostino detto Dino, il grande Dino, famiglia di pastai rivista e corretta nel mondo brillante del cinema. Regista, attore, sceneggiatore, questi i suoi ruoli pubblici, offerti da una voce raschiata, spesso volgare nei toni ma confortata dagli studi. Se non si fosse immischiato nel mondo del football, eppoi dico con il calcio Napoli, forse non se ne scriverebbe oltre. Il senso dello sport, il rispetto degli avversari non fanno parte o non appartengono al nipote dell'illustre produttore, lo dimostrano alcuni fotogrammi di archivio, strepiti volgari contro i giornalisti e contro gli altri presidenti colleghi definiti i primi, come gli apparati genitali maschili, i secondi, ...

