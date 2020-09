Aumentano gli interessi turchi nel Mediterraneo (Di venerdì 11 settembre 2020) Nella questione dei pescherecci italiani requisiti in Libia si stanno inserendo troppe variabili tra cui, oltre la completa inattività del governo, anche l’evidente influenza turca che sta prendendo piede nel Paese nord africano. Un esempio è l’intervento fermo e deciso dell’Ambasciata turca in Italia di cui l’Ambasciatore Murat Salim Esenli : con una nota di ferma critica e respingimento della firma di un cosiddetto accordo di delimitazione marittima tra Grecia ed Egitto. “Non esiste un confine marittimo tra la Grecia e l’Egitto. Per quanto riguarda la turchia, il cosiddetto accordo di delimitazione marittima firmato oggi è nullo. Questo approccio si rifletterà sul campo e sul tavolo”, si afferma da parte della diplomazia turca. “L’area presumibilmente delimitata si trova ... Leggi su ildenaro

Con ricorso per Cassazione, si deduceva la violazione e falsa applicazione degli articoli 75,76 e 95 del D.P.R. n.115/2002 in materia di spese di giustizia, avendo i giudici del merito revocato l’ammi ...

Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo. Zangrillo: “A marzo-aprile Berlusconi sarebbe morto”

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, venerdì 11 settembre. Aumenta ancora il numero dei contagi giornalieri nel nostro Paese: sono stati 1.597; 10 i decessi. Ipotes ...

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, venerdì 11 settembre. Aumenta ancora il numero dei contagi giornalieri nel nostro Paese: sono stati 1.597; 10 i decessi. Ipotes ...