Atp Kitzbuhel 2020: programma, orari e ordine di gioco di sabato 12 settembre (Di venerdì 11 settembre 2020) Il programma, l'ordine di gioco e gli orari del torneo Atp di Kitzbuhel 2020 di domani, sabato 12 settembre. Giornata di semifinali che sarà aperta da Yannick Hanfmann e Laslo Djere, mentre a seguire si contenderanno un posto in finale Marc-Andrea Huesler e Miomir Kecmanovic. A chiudere il programma sarà la semifinale del doppio. CAMPO CENTRALE Alle ore 12:00 – (Q) Yannick Hanfmann vs (Q) Laslo Djere Non prima delle 15:00 – (Q) Marc-Andrea Huesler vs Miomir Kecmanovic A seguire – Marcel Granollers & Horacio Zeballos vs Oliver Marach & Jurgen Meltzer/Marcelo Demoliner & Mattwe Middelkoop

