Atletico Madrid, sospeso il ritiro di San Rafael per un caso di Covid-19 (Di venerdì 11 settembre 2020) L'Atletico Madrid ha sospeso il ritiro di San Rafael a causa di una positività al Covid-19 Ancora un problema legato al Coronavirus in casa Atletico Madrid. Dopo che il virus ha colpito in passato Lodi, Vrsaljko, Arias, Correa e Diego Costa, il club spagnolo ha dovuto sospendere il ritiro di San Rafael per aver registrato un nuovo caso. Come riportato da Marca, il positivo al Covid-19 non apparterrebbe né alla squadra né allo staff tecnico ma sarebbe stato a contatto il gruppo in ritiro. I Colchoneros hanno quindi deciso di rientrare a Madrid per sottoporre tutti ai test e determinare se ci fosse ...

