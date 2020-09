“Arrestato per fatti di violenza”. Grosso imbarazzo per Carolina di Monaco: cosa è successo (Di venerdì 11 settembre 2020) Arrestato in seguito all’aggressione di due suoi domestici, marito e moglie, che avrebbe tentato di malmenare al termine di un attacco d’ira. Per questo motivo ha trascorso due notti nella prigione di Wels prima di essere rilasciato su cauzione con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, minacce pericolose e tentativo di coercizione. Un altro forte imbarazzo per Carolina di Monaco: anche se da tempo lontano dai reali monegaschi, l’ex marito e padre di sua figlia Alexandra continua a far parlare di sé. Come riporta il portale Suedtirolnews Ernst August di Hannover, 66 anni, è stato arrestato in Austria. Avrebbe aggredito due collaboratori domestici nella sua residenza di caccia a Grünau, prima di mandare in frantumi una finestra dell’abitazione con un cartello stradale. (Continua dopo ... Leggi su caffeinamagazine

