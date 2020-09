Arrestati tre commercialisti della Lega per l'acquisto di un capannone con i fondi della Regione Lombardia (Di venerdì 11 settembre 2020) "Conosco due dei tre commercialisti Arrestati, sono brave persone. Da anni cercano soldi della Lega in mezzo mondo ma alla fine non trovano mai niente… Siamo come sempre fiduciosi nella magistratura". Matteo Salvini commenta così la notizia dell'arresto di Alberto Rubba, Andrea Manzoni e Michele Scillieri, commercialisti Legati al suo partito. Il primo infatti è revisore contabile della Lega al Senato, Manzoni ha lo stesso ruolo alla Camera mentre l'ultimo, Scillieri ha uno studio a Milano deve nel 2017 era domiciliata la sede di "Lega per Salvini premier".I tre sono agli arresti domiciliare insieme a Fabio Barbarossa, cognato di Scillieri per un'inchiesta Legata ... Leggi su panorama

HuffPostItalia : Fondi Lega in Lombardia, arrestati tre commercialisti e un professionista - repubblica : Lega sotto shock. Arrestati tre commercialisti vicini al partito - fanpage : Fondi Lega, arrestati tre commercialisti vicini al Carroccio per il caso Lombardia Film Commission - giovo77 : RT @La_manina__: Fondi Lega in Lombardia, arrestati tre commercialisti e un professionista. Comunque, tra riciclaggio, diamanti, mazzette… - ve10ve : RT @repubblica: Lega sotto shock. Arrestati tre commercialisti vicini al partito -