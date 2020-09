Apple Face Mask, la prima mascherina anti-Covid di Cupertino (Di venerdì 11 settembre 2020) La Apple Face Mask è la prima mascherina facciale realizzata dall’azienda fondata da Steve Jobs. La Mela ha iniziato la produzione del nuovo dispositivo di protezione individuale e dovrebbe iniziare a distribuirla ai propri dipendenti in tutto il mondo nel corso delle prossime due settimane in modo da contrastare la diffusione del Covid-19. Apple ha detto al personale che la maschera è stata sviluppata dagli stessi team che si occupano del design di iPhone e iPad per differenziarla da tutte le altre protezioni in commercio. È composta da tre strati per filtrare le particelle in entrata e in uscita e può essere lavata e riutilizzata fino a cinque volte. In più, è dotata di ampi rivestimenti per renderla più comoda ... Leggi su gqitalia

SarcasticLalo : 'Face ID no guarda una foto de tu cara, tan solo un mapa de bits en binario' es que jshdjshshsh - Bobe_bot : Apple Face Mask e ClearMask, mascherine per fighetti (Zeus News - Olimpo Informatico) - TechBizIT : La mascherina Apple per i dipendenti negli store, progettata dagli ingegneri che lavorano su iPhone e iPad - PoloInfoIt : Apple Face Mask e ClearMask, mascherine per fighetti - infoitscienza : Apple Face Mask è la mascherina anti Covid-19 disegnata da Apple -