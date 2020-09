Anticipazioni Domenica In, polemica: la presenza del premier fa discutere (Di venerdì 11 settembre 2020) Domenica In tornerà in onda il prossimo 13 settembre. Come sempre, alla conduzione avremo la mitica “zia” Mara Venier. Ancor prima dell’inizio dello show subito è già scoppiata la polemica a causa di un’ospite d’eccezione. All’indomani dell’inizio delle scuole, infatti, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà “presente” all’interno del talk show di Rai1, tramite un videomessaggio. Domenica In: Giuseppe Conte in videocollegamento Ad annunciare il videocollegamento con Giuseppe Conte a Domenica In è stata la stessa Mara Venier nel corso della conferenza stampa per la presentazione della nuova stagione del programma Rai. Subito si sono scatenate proteste di natura politica. Polemiche anche da Giorgia Meloni. La ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 11 settembre 2020)In tornerà in onda il prossimo 13 settembre. Come sempre, alla conduzione avremo la mitica “zia” Mara Venier. Ancor prima dell’inizio dello show subito è già scoppiata laa causa di un’ospite d’eccezione. All’indomani dell’inizio delle scuole, infatti, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà “presente” all’interno del talk show di Rai1, tramite un videomessaggio.In: Giuseppe Conte in videocollegamento Ad annunciare il videocollegamento con Giuseppe Conte aIn è stata la stessa Mara Venier nel corso della conferenza stampa per la presentazione della nuova stagione del programma Rai. Subito si sono scatenate proteste di natura politica. Polemiche anche da Giorgia Meloni. La ...

