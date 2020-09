Anna Moroni nella cucina di casa sua, la diretta per fare la pappa al pomodoro (Video) (Di venerdì 11 settembre 2020) E’ dalla cucina di casa sua che Anna Moroni oggi ha preparato per tutti la pappa al pomodoro (Video). La diretta era prevista con un amico che però non è riuscito a collegarsi; Anna Moroni non ha voluto rinunciare alla diretta e a mostrare ai suoi follower come si fa la pappa al pomodoro a modo suo. E’ andata la mercato a comprare i pomodori, usa il basilico del suo balcone e utilizza la salsa di pomodoro che ha preparato in barattolo questa estate. Ha un orto sul tetto Anna Moroni e se ne occupa suo marito Tonino. E’ stata una richiesta della maestra in cucina, un suo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 11 settembre 2020) E’ dalladisua cheoggi ha preparato per tutti laal). Laera prevista con un amico che però non è riuscito a collegarsi;non ha voluto rinunciare allae a mostrare ai suoi follower come si fa laala modo suo. E’ andata la mercato a comprare i pomodori, usa il basilico del suo balcone e utilizza la salsa diche ha preparato in barattolo questa estate. Ha un orto sul tettoe se ne occupa suo marito Tonino. E’ stata una richiesta della maestra in, un suo ...

