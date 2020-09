Ann Hui, felice per il Leone d’Oro a Venezia 77 (foto esclusive) (Di venerdì 11 settembre 2020) La regista Ann Hui la seconda vincitrice del Leone d’Oro alla carriera della 77. Edizione della Mostra di arte cinematografica di Venezia. Chi è Ann Hui, Leone d’oro alla carriera La regista è una delle professioniste più acclamate nella scena ‘new wave’ della Hong Kong degli anni ’80. Nella sua carriera conta oltre 30 film come regista. Ann Hui, con il suo Leone d’OroAlberto Barbera “Ha diretto film dai generi molto diversi – ha ricordato il direttore della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia Alberto Barbera – Dal melodramma alla ghost story, da film semi-autobiografici all’adattamento di importanti testi letterari senza trascurare i drammi familiari, i film di arti marziali e i ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

