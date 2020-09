Angelina Jolie | «Parlare con i propri figli | stimolare sempre la loro immaginazione è essenziale»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 11 settembre 2020) «Credo di essere davvero noiosa, passo troppo tempo a studiare politica estera» confessa Angelina Jolie, attrice, produttrice, filantropa (tanto da far invidia a Tony Stark). Nota per il suo attivismo verso le tematiche sociali (in particolare quelle legate ai rifugiati e i richiedenti asilo politico) ha deciso, anche per questi motivi, di produrre e dare la voce a uno dei personaggi de L’unico e Insuperabile Ivan, il film tratto dall’omonimo romanzo per ragazzi di K. A. Applegate.