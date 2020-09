Andrea Damante: "Tra me e Giulia, le cose non stanno andando nel migliore dei modi..." (Di venerdì 11 settembre 2020) Reduce dall'apparizione sul red carpet del Festival di Venezia, Andrea Damante, in un'intervista concessa a Vanity Fair, ha parlato di Giulia De Lellis e del periodo di pausa che hanno deciso di prendersi, dopo un ritorno di fiamma avvenuto durante il periodo del lockdown.Il dj e produttore musicale veronese ha dichiarato, molto serenamente, che la situazione con Giulia De Lellis non è tra le più rosee. La decisione di prendersi una pausa è stata dolorosa ma necessaria: 11 settembre 2020 19:18. Leggi su blogo (Di venerdì 11 settembre 2020) Reduce dall'apparizione sul red carpet del Festival di Venezia,, in un'intervista concessa a Vanity Fair, ha parlato diDe Lellis e del periodo di pausa che hanno deciso di prendersi, dopo un ritorno di fiamma avvenuto durante il periodo del lockdown.Il dj e produttore musicale veronese ha dichiarato, molto serenamente, che la situazione conDe Lellis non è tra le più rosee. La decisione di prendersi una pausa è stata dolorosa ma necessaria: 11 settembre 2020 19:18.

generacomplotti : RT @IncontriClub: Andrea Damante: 'Tra me e Giulia, le cose non stanno andando nel migliore dei modi...' - infoitcultura : Andrea Damante, quel dettaglio nella foto che riporta a Giulia de Lellis: cosa non è sfuggito ai fan - infoitcultura : Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme? Quel dettaglio che non è sfuggito ai fan - infoitcultura : ‘Uomini e Donne’, Andrea Damante intervistato durante il ‘Festival del cinema di Venezia’ rivela come vanno le cose… - infoitcultura : Andrea Damante: “Con Giulia De Lellis ci siamo presi del tempo e questo non mi fa stare benissimo” -