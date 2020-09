Andrea Damante | “Giulia de Lellis? Ancora non è finita!”

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 11 settembre 2020) Amati e seguiti sui social come delle vere stare Giulia desono una delle coppie le cui vicende sentimentali sono all’ordine del giorno. Tornati insieme prima del lockdown dopo un lungo e tormentato addio i due protagonisti hanno trascorso la quarantena insieme, sembravano essersi ritrovati e pronti a realizzare una serie si progetti di coppia. Poi i due hanno annunciato la pausa di riflessione ein questi giorni ha rivelato a Vanity fair che il distacco da Giulia è stato deciso d’entrambi ma ora sta prendendo una direzione diversa da quello che si aspettava: “Tra me e Giulia le cose non stanno andando nel migliore dei modi. Abbiamo deciso di prenderci del tempo, inevitabilmente questo non mi fa stare benissimo, però sono sicuro che col trascorrere ...