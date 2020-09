Andrea Damante e Giulia de Lellis news | il dj parla ancora di una pausa

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 11 settembre 2020) Se ne sono dette e se ne sono scritte tante. I due protagonisti del gossip dell’estate non hanno peròto moltissimo.sceglie le pagine di Vanity Fair per fare il punto della situazione e per spiegare quello che sta succedendo tra lui ede. I fans dei Damellis sono in apprensione e sperano che dopo questo periodo di crisi, possa tornare il sereno. Allo stato attuale delle cose,non vivono più insieme, hanno due appartamenti separati a Milano. Ed èa spiegare quello che sta succedendo tra lui e la bella influencer, mentrecontinua a tacere. “Vengo da un periodo mentalmente abbastanza stressante anche perché con ...