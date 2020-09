Andrea Damante e Giulia De Lellis, c’è ancora speranza. Parla lui: “Ci vuole tempo, lei è straordinaria” (Di venerdì 11 settembre 2020) Andrea Damante Parla del suo rapporto con Giulia De Lellis, il deejay dedica importanti parole all’ ‘ex fidanzata’ La bellissima storia d’amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis non sembra essere ancora giunta definitivamente al capolinea. I due hanno solo deciso di prendersi del tempo per capire se stare insieme è ancora la cosa giusta. A Parlare del loro rapporto è stato il deejay veronese in un’intervista rilasciata a Vanity Fair. Tra le tante cose Parlando della sua relazione con Giulia ha detto: “Le cose non stanno andando nel migliore dei modi”. Ha poi ribadito che ... Leggi su nonsolo.tv

