Andrea Crisanti sul ritorno a scuola: "No al fai da te per la misurazione della febbre" (Di venerdì 11 settembre 2020) La misurazione della temperatura è una cosa seria, non può essere delegata a otto milioni di famiglie. C’è chi la misura sulla fronte, chi nell’orecchio, chi sulla lingua, chi sotto l’ascella e per di più con termometri diversi”. Secondo Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Medicina molecolare dell’Università di Padova, “E’ assurdo che siano le famiglie a misurare la febbre. Ognuno farà come vuole”. Così in un’intervista a “la Repubblica” spiega che “c’è una questione di coerenza: se si tratta di una misura decisiva per la sorveglianza epidemiologica allora deve farla lo Stato, non i singoli cittadini in un caotico fai-da-te”.Crisanti poi ... Leggi su huffingtonpost

La7tv : #piazzapulita Il virologo Andrea Crisanti: 'Le persone negative al test sierologico possono essere infette mentre l… - La7tv : Alle 21:15 torna @corradoformigli con @PiazzapulitaLA7. Tra gli ospiti: Andrea Crisanti, Alberto Mantovani, Alberto… - ilbarone1967 : RT @LegaPremier: Matteo Bassetti a Piazzapulita, lo sfogo: 'Crisanti? Candidato M5s al Senato fino a un minuto prima' – Libero Quotidiano h… - LegaPremier : Matteo Bassetti a Piazzapulita, lo sfogo: 'Crisanti? Candidato M5s al Senato fino a un minuto prima' – Libero Quoti… - NyMeRiAdiDoRnE : I NODI VENGONO SEMPRE AL PETTINE ?????????????? ???????????????? Matteo Bassetti a Piazzapulita, lo sfogo: 'Crisanti? Candidato M5… -