Anche l’Italia verso la riduzione della quarantena. Da 14 a 10 giorni (Di venerdì 11 settembre 2020) L’ipotesi di una riduzione della quarantena da 14 a 10 giorni? A quanto si apprende, sarà affrontata martedì 15 quando si terrà la riunione del Comitato tecnico scientifico. Dopo la Francia, che ha ridotto da 14 a 7 i giorni da trascorrere in quarantena ove positivi al coronavirus, Anche l’Italia sembra propen dere per un accorciamento dell’isolamento. “La durata della quarantena è una valutazione che deve essere primariamente rimessa agli esperti del Comitato tecnico scientifico”, ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in alcune dichiarazioni alla stampa al termine del vertice Med7 svoltosi ad Ajaccio. “C’è un dibattito ... Leggi su quifinanza

