Anche il Bahrein | dopo gli Emirati Arabi | pronto all’accordo di pace con Israele Trump | “Altra svolta storica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 settembre 2020) “Un’altrastorica oggi!”. Così, su Twitter, il presidente degli Stati Uniti, Donald, ha annunciato cheilla discussa decisione degli, èa firmare un nuovo accordo di normalizzazione nei rapporti con. “I nostri grandi amici die delhanno concordato un accordo di, il secondo Paese arabo a fareconin 30 giorni”, ha dichiarato il tycoon,se i Paesi in questione non erano formalmente in guerra con lo Stato ebraico. Proprio il piccolo regno mediorientale era stato tra i primi a complimentarsi ...