Amichevoli estive: non comvocati Milik e Llorente (Di venerdì 11 settembre 2020) Arek Milik e Fernando Llorente non dovrebbero far parte delle prossime due Amichevoli del Napoli contro Pescara e Sporting Lisbona. Oramai fuori dal progetto tecnico, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

snuffle_21 : Il valencia ha anche fixato nelle amichevoli estive, che finaccia - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Amichevoli, 5 gare in diretta su Sky: c’è anche la Juventus: Proseguono, anche su Sky,… - CalcioPillole : #Calcio d'estate??: in campo #Genoa, #Milan, #Roma e #Sampdoria. I risultati su #CIP ?? - Emiliangiolo : L’entusiasmo che ci mette il direttore per le amichevoli estive io non ce l’avevo neanche per le finali di CL. - devrijwis : @sweets0vl Esattamente ciò che penso io. Prima di piangere, è necessario vedere cosa darebbe alla squadra nel nuovo… -

Ultime Notizie dalla rete : Amichevoli estive Amichevoli estive, quaterna Bassano sulla Pedemontana, qualche foto del match Tuttocampo Piacenza - Contro la Samp Vettorel e il centrocampo si mettono in mostra, così così la difesa

Vettorel svetta su tutti, ma anche il centrocampo si è fatto apprezzare seppur nel contesto di un confronto impari contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Come sempre è complicato esprimere giudizi an ...

De Laurentiis positivo al Covid-19: lascia Capri e rientra a Roma in ambulanza. Il racconto

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno - c'è da scommetterci - sia ieri sera, all'interno dell'Assemblea della Lega Serie A, che a Napoli, ma più g ...

Vettorel svetta su tutti, ma anche il centrocampo si è fatto apprezzare seppur nel contesto di un confronto impari contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Come sempre è complicato esprimere giudizi an ...La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno - c'è da scommetterci - sia ieri sera, all'interno dell'Assemblea della Lega Serie A, che a Napoli, ma più g ...