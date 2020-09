America in fiamme: 15 morti. In Oregon evacuati in 500mila. Bruciata area grande come il New Jersey – Foto (Di venerdì 11 settembre 2020) Il cambiamento climatico, i venti caldissimi che soffiano fino a 80 chilometri all’ora. L’incuria dell’uomo, tra feste con fumogeni e scarsa manutenzione delle compagnie elettriche che aprono nuovi fronti di rischio. L’America brucia: sono migliaia gli ettari andati in fiamme sulla West Coast dove, finora, almeno 15 persone sono morte negli incendi che stanno devastando la California, l’Oregon e lo Stato di Washington negli Usa. Stando a quanto riportano le autorità, altre 7 persone sono morte ieri in California portando il totale a 10, mentre almeno altre cinque persone hanno perso la vita nei roghi negli altri due Stati. Vigili del fuoco da tutta l’America sono stati chiamati per tentare di contenere le fiamme. A partire da giovedì, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) Il cambiamento climatico, i venti caldissimi che soffiano fino a 80 chilometri all’ora. L’incuria dell’uomo, tra feste con fumogeni e scarsa manutenzione delle compagnie elettriche che aprono nuovi fronti di rischio. L’brucia: sono migliaia gli ettari andati insulla West Coast dove, finora, almeno 15 persone sono morte negli incendi che stanno devastando la California, l’e lo Stato di Washington negli Usa. Stando a quanto riportano le autorità, altre 7 persone sono morte ieri in California portando il totale a 10, mentre almeno altre cinque persone hanno perso la vita nei roghi negli altri due Stati. Vigili del fuoco da tutta l’sono stati chiamati per tentare di contenere le. A partire da giovedì, ...

