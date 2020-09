Allerta Meteo Estofex, il ciclone sul Mediterraneo provoca forte maltempo su Sardegna, Sicilia e regioni tirreniche: rischio alluvioni lampo e tornado (Di venerdì 11 settembre 2020) Allerta Meteo – Dopo aver colpito la Sardegna con violenti nubifragi e forti venti, il ciclone sul Mediterraneo occidentale continua ad influenzare il Meteo dell’area. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta di livello 1 per l’area del Mediterraneo centro-occidentale per nubifragi, tornado non supercellulari (trombe marine) e in misura minore, grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. L’avviso si intende formalmente valido fino alle 8 (ora italiana) di domani, sabato 12 settembre. La metà settentrionale dell’Europa si trova sotto un forte flusso occidentale con una serie di depressioni a onda breve annesse e ... Leggi su meteoweb.eu

BeliceIt : Meteo. Piogge e temporali in Sicilia: allerta gialla - CorriereAlbaBra : Tornano i temporali in Piemonte. Allerta gialla in due terzi della nostra regione nell’ultimo bollettino dell'Agenz… - vesproericino : RT @Custonaci_web: Nelle prossime ore sono previste precipitazioni a carattere temporalesco sulla Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati… - pietro30199674 : RT @Teresat14547770: Maltempo: scatta l’allerta meteo per rischio idrogeologico e idraulico in Sicilia - Custonaci_web : Nelle prossime ore sono previste precipitazioni a carattere temporalesco sulla Sicilia. I fenomeni saranno accompag… -