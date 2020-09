Allerta Meteo, ciclone tra Sardegna e Sicilia alimenta maltempo al Sud e al Nord/Ovest nel weekend: FOCUS con tutti i DETTAGLI (Di venerdì 11 settembre 2020) Allerta Meteo – Continua l’azione instabile sui mari occidentali italiani, sulle isole maggiori e anche a NordOvest, anzi, essa entrerà nella fase clou tra oggi e domani, grazie a un ulteriore accentramento del vortice instabile originariamente Nord-atlantico sul nostro bacino. Attualmente, il nucleo perturbato è posizionato proprio sulla Sardegna e intorno a esso ruotano fronti instabili in azione principalmente sul mare Tirreno, sui bacini Nord occidentali del Mediterraneo, e anche sul nostro Nord-Ovest, soprattutto sul Piemonte e localmente sul Levante Ligure. Locali rovesci e temporali anche sul basso Tirreno, in prossimità delle Isole Eolie, sul Sud della ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 11 settembre 2020)– Continua l’azione instabile sui mari occidentali italiani, sulle isole maggiori e anche a, anzi, essa entrerà nella fase clou tra oggi e domani, grazie a un ulteriore accentramento del vortice instabile originariamente-atlantico sul nostro bacino. Attualmente, il nucleo perturbato è posizionato proprio sullae intorno a esso ruotano fronti instabili in azione principalmente sul mare Tirreno, sui bacinioccidentali del Mediterraneo, e anche sul nostro, soprattutto sul Piemonte e localmente sul Levante Ligure. Locali rovesci e temporali anche sul basso Tirreno, in prossimità delle Isole Eolie, sul Sud della ...

