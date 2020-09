Alla scoperta di Asoro | il nuovo attaccante del Genoa

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 11 settembre 2020) Joelsarà undel, come vi abbiamo anticipato in esclusiva. Origini ghanesi ma di nazionalità svedese, l’classe ’99 arriva dallo Swansea City, che nell’ultima stagione lo ha girato in prestito al Groningen, club doveha messo a segno in totale tre reti in 17 presenze. Punta centrale, può giocare anche come ala destra nel 4-3-3 e qualche volta è stato impiegato pure a sinistra. Fisicamente ben strutturato, anche se non un gigante (è alto 175 cm),è undalle ampie falcate, bravo negli inserimenti e nell’aggredire lo spazio. Può fare anche la seconda punta, non è timido in quanto all’uno contro uno, data la sua ...