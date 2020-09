Alla scoperta dell’alga kombu, proprietà e benefici (Di sabato 12 settembre 2020) L’alga kombu è un alimento dalle straordinarie proprietà nutrizionali. Molto versatile in cucina, soprattutto di quella giapponese e macrobiotica La kombu o konbu è il nome con cui si definiscono le alghe brune che appartengono al genere delle laminarie e delle fucus, volgarmente è chiamata “cavolo di mare”. In Occidente è nota anche con il … L'articolo Alla scoperta dell’alga kombu, proprietà e benefici proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 12 settembre 2020) L’algaè un alimento dalle straordinarie proprietà nutrizionali. Molto versatile in cucina, soprattutto di quella giapponese e macrobiotica Lao konbu è il nome con cui si definiscono le alghe brune che appartengono al genere delle laminarie e delle fucus, volgarmente è chiamata “cavolo di mare”. In Occidente è nota anche con il … L'articolodell’alga, proprietà eproviene da YesLife.it.

albertoangela : Cosa c’è dietro un tappo di sughero? Domani a #PassaggioANordOvest, alle 11.25 su @RaiUno, andremo a Calangianus, i… - SpotifyItaly : @NaliOfficial ha fatto un podcast in cui ci accompagna alla scoperta di #NUDA, raccontandoci qualcosa in più su di… - albertoangela : Nell’insediamento di Chachapoya, in #Perù, sono stati ritrovati sarcofagi posizionati sulla ripida parete della mon… - LNeliana : RT @MocenigoVenezia: Il percorso per famiglie 'Sotto il vestito… molto!' porta alla scoperta dei sontuosi e affascinanti abiti del Settecen… - GuideEspresso : RT @GuideEspresso: Caseifici Agricoli Open Day, un fuoriporta alla scoperta dei formaggi italiani -

Ultime Notizie dalla rete : Alla scoperta A Venezia 77 'Nomadland', viaggio nella solitudine alla scoperta di se stessi - DIRE.it Dire Escursione con i naturalisti del Parco delle Orobie

Bioblitz Lombardia propone una camminata con i naturalisti del parco lungo il sentiero degli alberi parlanti alla scoperta di farfalle, uccelli e… alberi. Bioblitz Lombardia propone una camminata con ...

Escursione lungo la Valle del Vo'

Bioblitz Lombardia propone una camminata lungo la valle del Vo’ con i naturalisti del parco alla scoperta di flora e fauna. Bioblitz Lombardia propone una camminata lungo la valle del Vo’ con i natura ...

Bioblitz Lombardia propone una camminata con i naturalisti del parco lungo il sentiero degli alberi parlanti alla scoperta di farfalle, uccelli e… alberi. Bioblitz Lombardia propone una camminata con ...Bioblitz Lombardia propone una camminata lungo la valle del Vo’ con i naturalisti del parco alla scoperta di flora e fauna. Bioblitz Lombardia propone una camminata lungo la valle del Vo’ con i natura ...