Alitalia, stop ai voli da Malpensa da inizio ottobre (Di venerdì 11 settembre 2020) Alitalia non volerà più da Malpensa dal prossimo 1 ottobre. Gli ultimi due voli della compagnia, che collegano lo scalo della provincia di Varese a Roma Fiumicino, saranno infatti cancellati e, a ... Leggi su leggo (Di venerdì 11 settembre 2020)non volerà più dadal prossimo 1. Gli ultimi duedella compagnia, che collegano lo scalo della provincia di Varese a Roma Fiumicino, saranno infatti cancellati e, a ...

LaStampa : Stop della linea con Roma Fiumicino. Terzi: «Notizia che rammarica». - ilSaronno : Alitalia se ne va da Malpensa, stop ai collegamenti per Roma: “Scelta pessima” - pemar2 : @SpecchioSegreto @AdrianaSpappa Debito salirà perché sono stati buttati nel cesso oltre 100mld in interventi inutil… - lagenziaviaggi : #Alitalia torna a volare i no stop tra Trieste e Roma ?? - maestrodistrada : 2/2-Alitalia,Ilva e tante aziende(decotte)da Statalizzare,diretta streaming,apertura del Palazzo come una scatolett… -