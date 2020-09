Alitalia, la Newco nasce sotto i peggiori auspici: un nuovo pozzo senza fondo (Di venerdì 11 settembre 2020) La Newco Alitalia nasce sotto i peggiori auspici. Basti pensare che tra gli advisor incaricati dal Mef di elaborare il piano industriale ci sono dei manager che non sono riusciti a rimettere in rotta Meridiana fly e Air Italy, poi miseramente fallite. E si inserisce nella tradizione italica del pozzo senza fondo in cui gettare le imposte degli italiani per dire di avere una compagnia di bandiera. Dopo gli oltre 12 miliardi spesi nell’ultimo decennio, senza contare i costi degli ammortizzatori sociali, ora sono pronti altri 3 miliardi per la capitalizzazione della futura compagnia di bandiera. A conti fatti ogni italiano dovrà quindi sborsare 50 euro (quindi una cena in un ristorante di discreto livello, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) La. Basti pensare che tra gli advisor incaricati dal Mef di elaborare il piano industriale ci sono dei manager che non sono riusciti a rimettere in rotta Meridiana fly e Air Italy, poi miseramente fallite. E si inserisce nella tradizione italica delin cui gettare le imposte degli italiani per dire di avere una compagnia di bandiera. Dopo gli oltre 12 miliardi spesi nell’ultimo decennio,contare i costi degli ammortizzatori sociali, ora sono pronti altri 3 miliardi per la capitalizzazione della futura compagnia di bandiera. A conti fatti ogni italiano dovrà quindi sborsare 50 euro (quindi una cena in un ristorante di discreto livello, ...

