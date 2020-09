Alitalia, dal 1 ottobre niente più voli da e per Malpensa (Di venerdì 11 settembre 2020) Alitalia, dal 1 ottobre niente voli da e per Malpensa Dal 1 ottobre Alitalia non volerà più dallo scalo di Malpensa. Tutti i voli della compagnia si concentreranno su Roma e Linate. I motivi di questa scelta sarebbero da ricercare nella mancata ripresa del traffico intercontinentale. Il collegamento tra il secondo e il primo aeroporto italiano era infatti prevalentemente utilizzato come navetta per i passeggeri provenienti soprattutto da New York e Tokyo. “Accolgo con rammarico la notizia che da ottobre Alitalia cancellerà i voli tra Malpensa e Roma Fiumicino – ha detto l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e ... Leggi su tpi (Di venerdì 11 settembre 2020), dal 1da e perDal 1non volerà più dallo scalo di. Tutti idella compagnia si concentreranno su Roma e Linate. I motivi di questa scelta sarebbero da ricercare nella mancata ripresa del traffico intercontinentale. Il collegamento tra il secondo e il primo aeroporto italiano era infatti prevalentemente utilizzato come navetta per i passeggeri provenienti soprattutto da New York e Tokyo. “Accolgo con rammarico la notizia che dacancellerà itrae Roma Fiumicino – ha detto l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e ...

