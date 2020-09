Alitalia, da ottobre stop ai voli da Malpensa. L’assessora alle Infrastrutture: «Scelta pessima, disimpegno inaccettabile» (Di venerdì 11 settembre 2020) Dal prossimo primo ottobre Alitalia non volerà più dall’aeroporto di Milano Malpensa. Dall’inaugurazione dello scalo nel 1948 è la prima volta che la compagnia di bandiera non parte coi suoi velivoli da qui. Stando a quanto circolato in ambienti aeroportuali, gli ultimi due voli della compagnia, che collegano lo scalo della provincia di Varese a Roma Fiumicino, saranno infatti cancellati e, per il momento, non riprogrammati nemmeno da Linate. Ne consegue che, il 30 settembre, il volo che si alzerà nei cieli lombardi diretto alla volta dell’aeroporto romano di Fiumicino potrebbe essere l’ultimo, dopo oltre settanta anni di tratta. Alla base della decisione potrebbe esserci la mancata ripresa del traffico intercontinentale. In realtà Qualche ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 settembre 2020) Dal prossimo primonon volerà più dall’aeroporto di Milano. Dall’inaugurazione dello scalo nel 1948 è la prima volta che la compagnia di bandiera non parte coi suoi velida qui. Stando a quanto circolato in ambienti aeroportuali, gli ultimi duedella compagnia, che collegano lo scalo della provincia di Varese a Roma Fiumicino, saranno infatti cancellati e, per il momento, non riprogrammati nemmeno da Linate. Ne consegue che, il 30 settembre, il volo che si alzerà nei cieli lombardi diretto alla volta dell’aeroporto romano di Fiumicino potrebbe essere l’ultimo, dopo oltre settanta anni di tratta. Alla base della decisione potrebbe esserci la mancata ripresa del traffico intercontinentale. In realtà Qualche ...

