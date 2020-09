Alitalia cancella Malpensa, una decisione storica (Di venerdì 11 settembre 2020) Alitalia cancella Malpensa dalle sue rotte e così non ci saranno più voli da Fiumicino. Una decisione storica Alitalia e Malpensa, fine di un amore storico. Dal prossimo 1° ottobre non ci saranno più voli tra lo scalo lombardo e Fiumicino, ma soprattutto non saranno sostituiti nemmeno da collegamento con Milano Linate. Dal 1948, amnno … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 11 settembre 2020)dalle sue rotte e così non ci saranno più voli da Fiumicino. Una, fine di un amore storico. Dal prossimo 1° ottobre non ci saranno più voli tra lo scalo lombardo e Fiumicino, ma soprattutto non saranno sostituiti nemmeno da collegamento con Milano Linate. Dal 1948, amnno … L'articolo proviene da www.inews24.it.

