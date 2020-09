Al Garrick Club di Londra è vietato l’ingresso alle donne: imprenditrice minaccia di fargli causa se non sarà ammessa (Di venerdì 11 settembre 2020) “Aprite alle donne o vi faccio causa“. È l’ultimatum lanciato da Emily Bendell, 39enne imprenditrice nel settore della biancheria intima, al Garrick Club, lo storico circolo londinese fondato nel 1831 e rimasto un punto di ritrovo per soli uomini (fra i suoi membri ha annoverato Charles Dickens e Laurence Olivier). Proprio così, ancora oggi, nella Londra del XXI secolo, esistono e resistono dei Club il cui accesso è vietato alle donne, così come era nell’Ottocento. Poltrone in pelle, candelabri, penombre, discrezione, i gentlemen’s Club rappresentano tuttora un unicum della capitale britannica: in quei salotti si ritrovano ... Leggi su ilfattoquotidiano

