ADL positivo, trema il Cardinale Sepe: “L’ho visto dieci giorni fa, non avevamo la mascherina” (Di venerdì 11 settembre 2020) Napoli. Potrebbe aver contratto il virus anche il Cardinale Crescienzo Sepe dopo l’incontro con il presiedete del Napoli De Laurentiis, risultato positivo al Covid insieme alla moglie. “De Laurentiis? commenta il Cardinale, ho letto la notizia stamani, dovrò fare un nuovo tampone. L’ho visto dieci giorni fa e ci siamo abbracciati e baciati, ma non … L'articolo ADL positivo, trema il Cardinale Sepe: “L’ho visto dieci giorni fa, non avevamo la mascherina” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

capuanogio : #ADL positivo al #coronavirus spaventa la #SerieA. Ecco chi c'era all'assemblea di Lega ieri pomeriggio, come erano… - tuttonapoli : Chiariello: “ADL positivo oscura la vera notizia, la Lega ha votato per un proprio canale!” - infoitsport : Sportitalia, Parlato: 'ADL positivo, ora il mercato del Napoli rischia di arenarsi' - allgoalsnapoli : PRIMA PAGINA - CdS: 'Terremoto ADL! Positivo al Covid, polemiche per la presenza in Lega' #forzanapolisempre #adl… - news24_napoli : PRIMA PAGINA TUTTOSPORT – ADL è positivo! La Serie A trema, presidenti… -