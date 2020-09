Addio a Diana Rigg, l’unica bond-girl che è riuscita a sposare James Bond (Di venerdì 11 settembre 2020) Lo stile delle Bond girls dagli anni 60 a oggi sfoglia la gallery James Bond è… vedovo. Diana Rigg, l’unica Bond girl che è riuscita nell’apparentemente impossibile intento di sposare il più famoso 007 del mondo, è scomparsa all’età di 82 anni. L’attrice Diana Rigg (Getty Images) La regina saggia del Trono ... Leggi su iodonna

trash_italiano : 'You're a dragon, be a dragon!' Addio ad uno dei personaggi più fighi di Game of Thrones, Diana Rigg (Lady Olenna)… - Flaviadamiano1 : RT @trash_italiano: 'You're a dragon, be a dragon!' Addio ad uno dei personaggi più fighi di Game of Thrones, Diana Rigg (Lady Olenna) ?? h… - littlerepe : RT @trash_italiano: 'You're a dragon, be a dragon!' Addio ad uno dei personaggi più fighi di Game of Thrones, Diana Rigg (Lady Olenna) ?? h… - SoloLibri : Addio a Diana Rigg, la Lady Olenna del Trono di Spade: @eleonoramdaniel ? - stefanodonno75 : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Morta Diana Rigg, addio alla Bond Girl moglie di 0... -