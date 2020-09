Accadde oggi: nel 2011 l’esordio in campionato allo Juventus Stadium (Di venerdì 11 settembre 2020) Sono già trascorsi 9 anni da quando la Juventus è scesa in campo per la prima volta in Serie A nel suo stadio di proprietà inaugurato pochi giorni prima. I bianconeri scendevano in campo per la seconda giornata di campionato contro il Parma, dando di fatto il via alla stagione 2011/2012. Una cavalcata trionfale, conclusa con zero sconfitte e riscattando i due settimi posti consecutivi conquistati nelle annate precedenti. Ma con Antonio Conte in panchina, la situazione in casa Juventus è parsa subito chiara: la Vecchia Signora avrebbe giocato per vincere, fin da subito bruciando anche le tappe. E tutto è iniziato da quella sfida dell’ora di pranzo, datata 11 settembre 2011. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, via libera Giroud: ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Sono già trascorsi 9 anni da quando laè scesa in campo per la prima volta in Serie A nel suo stadio di proprietà inaugurato pochi giorni prima. I bianconeri scendevano in campo per la seconda giornata dicontro il Parma, dando di fatto il via alla stagione/2012. Una cavalcata trionfale, conclusa con zero sconfitte e riscattando i due settimi posti consecutivi conquistati nelle annate precedenti. Ma con Antonio Conte in panchina, la situazione in casaè parsa subito chiara: la Vecchia Signora avrebbe giocato per vincere, fin da subito bruciando anche le tappe. E tutto è iniziato da quella sfida dell’ora di pranzo, datata 11 settembre. LEGGI ANCHE: Calciomercato, via libera Giroud: ...

