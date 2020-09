A Venezia 77 ‘Nomadland’ | viaggio nella solitudine alla scoperta di se stessi

Leggi su dire

(Di venerdì 11 settembre 2020) VENEZIA – “Nella natura possiamo guarire, e nella solitudine possiamo trovare noi stessi. E’ qualcosa di spirituale che ho cercato a lungo”. Con queste parole la regista Chloe Zhao ha presentato durante una minipress via zoom alla Mostra del Cinema di Venezia, il suo film ‘Nomadland‘, in concorso alla kermesse. La pellicola e’ un affresco dello spirito nomade americano, che segue il flusso della manodopera migratoria stagionale. Protagonista del road movie e’ Fern (interpretata da Frances McDormand), una donna di sessant’anni che ha perso suo marito e tutta la sua vita precedente, dopo il collasso economico della citta’ del Nevada rurale in cui viveva. Decide cosi’ di partire e iniziare una vita sul suo furgone (ribattezzato ironicamente ‘a-van-guardia’), fuori dalla societa’ convenzionale. Lungo il suo viaggio scoprira’ una comunita’ e capira’ molto di se stessa. Il film e’ tratto dal libro ‘Nomadland. Un racconto d’inchiesta’ di cui nel 2017 Frances McDormand e il suo partner di produzione Peter Spears avevano opzionato i diritti. Successivamente l’attrice premio Oscar ha deciso di coinvolgere nel progetto Chloe Zhao, attratta dai lavori realizzati precedentemente dalla regista, in cui il tema della frontiera e del viaggio sono ricorrenti.