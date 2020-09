5 Stelle News, scaricalo ora e scopri tutte le ragioni del Perché Sì al referendum! (Di venerdì 11 settembre 2020) È arrivato il quattordicesimo numero di “5 Stelle News”, il volantino di approfondimento informativo del MoVimento 5 Stelle. Questo numero è dedicato tutto all’importante appuntamento che ci attende domenica 20 e lunedì 21 settembre, quando tutti i cittadini italiani saranno chiamati ad esprimere la propria volontà per il referendum sul taglio dei parlamentari. Scarica “5 Stelle News” e informati su tutte le ragioni del Perché Sì al referendum! Puoi leggerlo in formato digitale e inviarlo ai tuoi amici su chat e social network, oppure stamparlo, leggerlo e darlo ai tuoi amici in formato cartaceo. È importante mobilitarci e mobilitare tutte le persone che ... Leggi su ilblogdellestelle

LaStampa : Lo scrittore: «Non se ne può più di chi non ha una posizione su nulla, è arte della sopravvivenza. Era evidente dal… - M5S_Senato : 5 Stelle News, scaricalo ora e scopri tutte le ragioni del Perché Sì al referendum! - CorriereCitta : Parata di stelle per il XXIV Premio Fair Play Menarini - maomaz : Bonaccini: “Sul Mes dichiarazioni surreali. Basta col Niet dei Cinque stelle” - GraceDama : Pd e Cinque Stelle: “La giunta di Vercelli pensi agli undici migranti lasciati nel parco” - La Stampa - Ultime noti… -